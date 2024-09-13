Червоне попередження про повені розширили майже на всю Чехію, включно з Прагою

Максимальний рівень попередження про повені через екстремальні зливи розширили на більшу частину території Чехії, включно зі столицею.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Пік опадів очікується найближчої доби. Чеський інститут метеорології (ČHMÚ) розширив найвищий "червоний" рівень попередження на нові регіони країни – столицю Прагу, більшу частину Центральної Богемії, частину Плзенського краю. Червоний або помаранчевий рівень попередження тепер охоплює більшу частину території країни.

⚠️ Aktualizace výstrahy ČHMÚ ℹ️ Tato výstraha rozšiřuje varování před povodňovým ohrožením a v některých oblastech přidává výstrahu před extrémním povodňovým ohrožením (více než 50letou vodou). Varování před deštěm je rozšířeno o Krušné hory (nízký stupeň nebezpečí) a výstraha… pic.twitter.com/c6coysoxEQ Реклама: September 13, 2024

Найбільше підвищення рівня води у річках очікують у суботу й неділю, сильні дощі можуть тривати щонайменш до ночі понеділка. Залежно регіону, очікують від 100 до навіть 400 мм опадів.

Прем’єр-міністр Петр Фіала, який вранці скликав зустріч команди кризового реагування, заявив, що прогнози підтверджуються і слід "готуватись до найгіршого".

"Зараз наближається "перша хвиля", і попереду у нас непрості дні… Ми дослухаємося до рекомендацій експертів, ми робимо усе можливе, щоб запобігти руйнуванню майна і небезпеці для людей", – заявив Фіала та закликав громадян бути обережними.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан запевнив, що країна добре готова зустрічати стихію, наготові тисячі рятувальників і за потреби до них можуть долучити військових.

До високої води готуються також на південному заході Польщі. Прем'єр Дональд Туск особисто приїздив у регіон, щоб поспілкуватися з місцевою владою перед наближенням стихії.

Загроза повені вплинула і на рішення влади німецького Дрездена невідкладно демонтувати секцію мосту через Ельбу, що обвалилася у середу.

Перед цим останніми днями рівень у річці Вісла в районі Варшави побив кілька історичних мінімумів, а угорські депутати зустрілися в пересохлому руслі Тиси, щоб бити на сполох через посуху.