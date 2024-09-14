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Британська розвідка показала, як ЗСУ нищать мости у Курській області

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Новини — Субота, 14 вересня 2024, 13:30 — Ірина Кутєлєва

Розвідка Великої Британії показала, як Збройні сили України продовжують знищувати мости через річку Сейм у Курській області РФ.

Відповідні супутникові знімки оприлюднені в X (Twitter) британського Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, таким чином українські сили намагаються порушити логістику окупаційних військ РФ.

"Україна й далі перешкоджає російській логістиці в Курській області серією ударів, які зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм", – йдеться у повідомленні.

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Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив думку, що завдяки операції у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з Росією.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що  Україна досягла "багато чого" під час операції у Курській області РФ.

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Велика Британія
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