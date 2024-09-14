Британська розвідка показала, як ЗСУ нищать мости у Курській області

Розвідка Великої Британії показала, як Збройні сили України продовжують знищувати мости через річку Сейм у Курській області РФ.

Відповідні супутникові знімки оприлюднені в X (Twitter) британського Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, таким чином українські сили намагаються порушити логістику окупаційних військ РФ.

"Україна й далі перешкоджає російській логістиці в Курській області серією ударів, які зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм", – йдеться у повідомленні.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 September 2024.



Ukraine continue to hamper Russian logistics in the Kursk region in a series of strikes which destroyed road and pontoon bridges over the Seym river.#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/C8VgcAHmXQ – Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 14, 2024

Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив думку, що завдяки операції у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з Росією.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна досягла "багато чого" під час операції у Курській області РФ.

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