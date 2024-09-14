Британская разведка показала, как ВСУ уничтожают мосты в Курской области
Новости — Суббота, 14 сентября 2024, 13:30 —
Разведка Великобритании показала, как Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать мосты через реку Сейм в Курской области РФ.
Соответствующие спутниковые снимки обнародованы в X (Twitter) британского Минобороны, сообщает "Европейская правда".
Как отметили в ведомстве, таким образом украинские силы пытаются нарушить логистику оккупационных войск РФ.
"Украина и дальше препятствует российской логистике в Курской области серией ударов, которые разрушили автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 September 2024.– Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 14, 2024
Ukraine continue to hamper Russian logistics in the Kursk region in a series of strikes which destroyed road and pontoon bridges over the Seym river.#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/C8VgcAHmXQ
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил мнение, что благодаря операции в Курской области Украина может получить лучшие позиции для переговоров с Россией.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина достигла "многого" во время операции в Курской области РФ.
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