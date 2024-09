Британская разведка показала, как ВСУ уничтожают мосты в Курской области

Разведка Великобритании показала, как Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать мосты через реку Сейм в Курской области РФ.

Соответствующие спутниковые снимки обнародованы в X (Twitter) британского Минобороны, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, таким образом украинские силы пытаются нарушить логистику оккупационных войск РФ.

"Украина и дальше препятствует российской логистике в Курской области серией ударов, которые разрушили автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 September 2024.



Ukraine continue to hamper Russian logistics in the Kursk region in a series of strikes which destroyed road and pontoon bridges over the Seym river.#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/C8VgcAHmXQ