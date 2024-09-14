У Туреччині затримали підозрюваного у січневому теракті в християнській церкві у Стамбулі

У Туреччині заявили про затримання симпатика "ІДІЛ", якого вважають причетним до підготовки теракту в церкві Святої Марії у Стамбулі, що стався у січні.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Національне агентство розвідки (MIT) оголосило, що підозрюваного звати Вікшан Солтаматов і його вважають ключовою особою у плануванні нападу на церкву в одному з районів Стамбула 28 січня 2024 року. Також йому закидають надання зброї, яку використали нападники.

Солтаматова затримали у рамках спільної операції спецслужб і поліції у Стамбулі.

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Нагадаємо, внаслідок нападу двох невідомих на прихожан церкви Св. Марії у стамбульському районі Сариєр 28 січня одна людина загинула. Відповідальність за теракт покладають на групу ІДІЛ-Хосаран, що діє на території Афганістану.

У квітні Туреччина заявляла про затримання 48 осіб, які можуть бути причетні до нападу, а у серпні – про затримання лиш за один тиждень понад 100 осіб, підозрюваних у зв’язках з терористичним угрупованням "Ісламська держава".