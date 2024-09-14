В Турции задержали подозреваемого в январском теракте в христианской церкви в Стамбуле

В Турции заявили о задержании симпатика "ИГИЛ", которого считают причастным к подготовке теракта в церкви Святой Марии в Стамбуле, произошедшего в январе.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Национальное агентство разведки (MIT) объявило, что подозреваемого зовут Викшан Солтаматов и его считают ключевым лицом в планировании нападения на церковь в одном из районов Стамбула 28 января 2024 года. Также его обвиняют в предоставлении оружия, которое использовали нападавшие.

Солтаматова задержали в рамках совместной операции спецслужб и полиции в Стамбуле.

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Напомним, в результате нападения двух неизвестных на прихожан церкви Св. Марии в стамбульском районе Сарыер 28 января один человек погиб. Ответственность за теракт возлагают на группу ИГИЛ-Хосаран, действующую на территории Афганистана.

В апреле Турция заявляла о задержании 48 человек, которые могут быть причастны к нападению, а в августе – о задержании всего за одну неделю более 100 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство".