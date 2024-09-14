У Нідерландах кліматичні активісти кілька годин блокували трасу, скориставшись страйком поліції

Кліматичні активісти з ініціативи "Останнє покоління" кілька годин безперешкодно блокували трасу у Гаазі, скориставшись страйком поліції, перш ніж їх почали розганяти.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Активісти з’явилися на місці акції у Гаазі о 12:00 та у межах міста заблокували трасу А12 – одну з ключових транспортних артерій, що веде від Гааги до Утрехта. Це вже не перша подібна акція.

ANP

До протесту долучилися близько 500 осіб. Деякі розбили на дорозі намети, заявивши, що планують залишатися на всю ніч.

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За акцією спостерігала зовсім незначна кількість поліції у зв’язку з тим, що саме у цей час поліцейські пішли страйкувати з вимогою змінити систему раннього виходу на пенсію. Поліція завчасно оголосила, що у зв’язку з цим не буде втручатися у перебіг акції до 17 години.

Після 17:00 правоохоронців побільшало, а в офіційному X (Twitter) поліції оголосили, що мер Ван Занен віддав розпорядження звільнити трасу від протестувальників, а у разі відмови виконувати вимогу їх будуть затримувати.

Agenten van de Mobiele Eenheid grijpen in op de #A12 in #DenHaag. pic.twitter.com/H3nSVGKJQ2 – Omroep West (@omroepwest) September 14, 2024

Активістів почали просити розійтися, виводити і витягувати з траси. На місце підігнали кілька водометів, але поки не застосовували їх.

Burgemeester van Zanen zet de politie weer in als sleepdienst van #ExtinctionRebellion #XR bij de blokkade op de #A12. pic.twitter.com/KEmDop1U4I – Bob van Keulen (@BobHGL) September 14, 2024

Нагадаємо, нещодавно суд у Берліні визнав, що поліція неправомірно штрафувала кліматичних активістів.

Також цього літа німецький кліматичний активіст з групи "Останнє покоління" був засуджений до 22 місяців ув'язнення за участь у блокуванні вулиць.