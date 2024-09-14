В Нидерландах климатические активисты перекрыли трассу, воспользовавшись забастовкой полиции

Климатические активисты из инициативы "Последнее поколение" несколько часов беспрепятственно блокировали трассу в Гааге, воспользовавшись забастовкой полиции, прежде чем их начали разгонять.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Активисты появились на месте акции в Гааге в 12:00 и в пределах города заблокировали трассу А12 – одну из ключевых транспортных артерий, ведущую от Гааги до Утрехта. Это уже не первая подобная акция.

ANP

К протесту присоединились около 500 человек. Некоторые разбили на дороге палатки, заявив, что планируют оставаться на всю ночь.

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За акцией наблюдало совсем незначительное количество полиции в связи с тем, что именно в это время полицейские пошли бастовать с требованием изменить систему раннего выхода на пенсию. Полиция заблаговременно объявила, что в связи с этим не будет вмешиваться в ход акции до 17 часов.

После 17:00 правоохранителей стало больше, а в официальном X (Twitter) полиции объявили, что мэр Ван Занен отдал распоряжение освободить трассу от протестующих, а в случае отказа выполнять требование их будут задерживать.

Agenten van de Mobiele Eenheid grijpen in op de #A12 in #DenHaag. pic.twitter.com/H3nSVGKJQ2

– Omroep West (@omroepwest) September 14, 2024

Активистов начали просить разойтись, выводить и вытаскивать с трассы. На место подогнали несколько водометов, но пока не применяли их.

Burgemeester van Zanen zet de politie weer in als sleepdienst van #ExtinctionRebellion #XR bij de blokkade op de #A12. pic.twitter.com/KEmDop1U4I

– Bob van Keulen (@BobHGL) September 14, 2024

Напомним, недавно суд в Берлине признал, что полиция неправомерно штрафовала климатических активистов.

Также этим летом немецкий климатический активист из группы "Последнее поколение" был приговорен к 22 месяцам заключения за участие в блокировании улиц.