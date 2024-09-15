Головний опозиційний союз Німеччини має рекордну за останні роки підтримку 

Головна опозиційна сила Німеччини, консервативний союз ХДС/ХСС, стрімко зростає у популярності серед виборців.

Про це свідчить свіже опитування Insa для видання Bild, пише "Європейська правда".

ХДС/ХСС досяг рекордного за останні понад три роки рівня підтримки виборців у 33%. Це на два відсоткові пункти більше, ніж за попередній тиждень, і навіть на п'ять відсоткових пунктів більше, ніж у трьох керівних партій разом узятих.

Коаліційний уряд опустився до найнижчого рейтингу схвалення за весь передвиборчий період. Партія канцлера, СДПН, втратила один пункт порівняно з попереднім тижнем і тепер відстає від ХДС/ХСС з 14% підтримки на колосальні 19 відсоткових пунктів.

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"Зелені" залишаються слабкими – у них 10% підтримки виборців. Стільки ж у партії BSW ліворадикальної "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт.

Вільні демократи з 4% та Ліва партія з 3% не потраплять до Бундестагу.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" залишається другою за силою з 19% голосів.

На інші партії припадає сім відсотків.

За таких цифр, за словами голови INSA Германа Бінкерта, жоден уряд не може бути сформований без ХДС/ХСС і проти нього.

Всі чотири інші партії в парламенті – тобто "Адн" і BsW разом з СДПН і "Зеленими" повинні були б об'єднати зусилля, щоб досягти більшості проти ХДС/ХСС. Але як СДПН, та і "Зелені" виключать політичну співпрацю з ультраправими.

Тим часом у СДПН Шольца почали лунати пропозиції знайти замість нього нового кандидата у канцлери на національних виборах наступного року через слабкі рейтинги.