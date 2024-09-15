Главная оппозиционная сила Германии, консервативный союз ХДС/ХСС, стремительно растет в популярности среди избирателей.

Об этом свидетельствует свежий опрос Insa для издания Bild, пишет "Европейская правда".

ХДС/ХСС достиг рекордного за последние более трех лет уровня поддержки избирателей в 33%. Это на два процентных пункта больше, чем за предыдущую неделю, и даже на пять процентных пунктов больше, чем у трех правящих партий вместе взятых.

Коалиционное правительство опустилось до самого низкого рейтинга одобрения за весь предвыборный период. Партия канцлера, СДПГ, потеряла один пункт по сравнению с предыдущей неделей и теперь отстает от ХДС/ХСС с 14% поддержки на колоссальные 19 процентных пунктов.

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"Зеленые" остаются слабыми – у них 10% поддержки избирателей. Столько же у партии BSW леворадикальной "подруги Путина" Сары Вагенкнехт.

Свободные демократы с 4% и Левая партия с 3% не попадут в Бундестаг.

Ультраправая "Альтернатива для Германии" остается второй по силе с 19% голосов.

На другие партии приходится семь процентов.

При таких цифрах, по словам главы INSA Германа Бинкерта, ни одно правительство не может быть сформировано без ХДС/ХСС и против него.

Все четыре другие партии в парламенте – то есть "Адн" и BsW вместе с СДПГ и "Зелеными" должны были бы объединить усилия, чтобы достичь большинства против ХДС/ХСС. Но как СДПГ, так и "Зеленые" исключат политическое сотрудничество с ультраправыми.

Тем временем в СДПГ Шольца начали звучать предложения найти вместо него нового кандидата в канцлеры на национальных выборах в следующем году из-за слабых рейтингов.