В аэропорту Дублина возникли длинные очереди из-за внезапного отключения света

Пассажиры аэропорта Дублина столкнулись с очередями и задержкой рейсов после внезапного отключения электроэнергии, которое вызвало перебои в работе в воскресенье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Чиновники аэропорта заявили, что процессы регистрации, безопасности и посадки во втором терминале сейчас работают, но это происходит медленнее, чем обычно, из-за большого количества пассажиров.

Аэропорт сообщил, что утром было задержано 15 рейсов, но большинство рейсов продолжали выполняться в обычном режиме после отключения электроэнергии, шо повлияло на более чем 30 тысяч помещений в северном Дублине.

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В интернете появились фотографии длинных очередей людей, ожидающих в аэропорту и за его пределами.

Пассажирам рекомендовали путешествовать в аэропорт по обычной схеме для своих рейсов.

Сбой в электроснабжении произошел около 7:50 утра по местному времени. Он повлиял на резервные генераторы аэропорта, что повлекло задержки.

К обеду электроснабжение пострадавших домов и предприятий в этом районе было восстановлено.

Напомним, в ночь на 8 сентября крупнейший аэропорт Швеции приостанавливал работу из-за неизвестных беспилотников.

В прошлую пятницу самолет, следовавший в Германию, экстренно сел в Турции из-за сообщения о якобы бомбе на борту.