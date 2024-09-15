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Україна готова направити на допомогу Польщі сотню рятувальників: Туск зворушений

Новини — Неділя, 15 вересня 2024, 20:06 — Христина Бондарєва

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив, що Україна запропонувала відправити у Польщу на допомогу з ліквідацією наслідків масштабних повеней сотню рятувальників. 

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Туск повідомив, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль надіслав йому слова солідарності з Польщею і готовності негайно відправити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з повенями. 

"Дуже зворушливо", – зазначив прем’єр-міністр Польщі. 

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Загалом Україна запропонувала шістьом країнам Європи допомогу у подоланні наслідків повеней.

Туск у неділю ввечері оголосив, що планує оголошення у країні стану стихійного лиха через масштабні повені. 

Кілька європейських країн цими вихідними страждають від серйозних повеней. У Польщі, зокрема, після прориву дамби у місто фактично пішло під воду.

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Польща стихійні лиха Туск
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