Україна готова направити на допомогу Польщі сотню рятувальників: Туск зворушений
Польський прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив, що Україна запропонувала відправити у Польщу на допомогу з ліквідацією наслідків масштабних повеней сотню рятувальників.
Про це він написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".
Туск повідомив, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль надіслав йому слова солідарності з Польщею і готовності негайно відправити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з повенями.
"Дуже зворушливо", – зазначив прем’єр-міністр Польщі.
Загалом Україна запропонувала шістьом країнам Європи допомогу у подоланні наслідків повеней.
Туск у неділю ввечері оголосив, що планує оголошення у країні стану стихійного лиха через масштабні повені.
Кілька європейських країн цими вихідними страждають від серйозних повеней. У Польщі, зокрема, після прориву дамби у місто фактично пішло під воду.