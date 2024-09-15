Україна готова направити на допомогу Польщі сотню рятувальників: Туск зворушений

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив, що Україна запропонувала відправити у Польщу на допомогу з ліквідацією наслідків масштабних повеней сотню рятувальників.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Туск повідомив, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль надіслав йому слова солідарності з Польщею і готовності негайно відправити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з повенями.

"Дуже зворушливо", – зазначив прем’єр-міністр Польщі.

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Загалом Україна запропонувала шістьом країнам Європи допомогу у подоланні наслідків повеней.

Туск у неділю ввечері оголосив, що планує оголошення у країні стану стихійного лиха через масштабні повені.

Кілька європейських країн цими вихідними страждають від серйозних повеней. У Польщі, зокрема, після прориву дамби у місто фактично пішло під воду.