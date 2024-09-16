У Єврокомісії прокоментували несподівану відставку французького комісара Бретона

У Єврокомісії підтвердили, що очільниця ЄК прийняла відставку французького єврокомісара Тьєррі Бретона, але не стали підтверджувати чи спростовувати озвучену ним причину такого рішення.

Про це, як пише "Європейська правда", сказала на брифінгу речниця ЄК Аріанна Подеста.

Вона відповідала на питання про опублікований Тьєррі Бретоном лист про його невідкладну відставку.

"Президентка взяла до відома та прийняла відставку Тьєррі Бретона та подякувала за його роботу під час перебування на посаді", – підтвердила вона.

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Що стосується безпосереднього змісту листа Бретона, речниця зазначила, що пресслужба Єврокомісії не коментувала і надалі не коментуватиме питання, пов’язані з переговорами щодо майбутнього складу ЄК.

Нагадаємо, вранці у понеділок єврокомісар від Франції Тьєррі Бретон, якому прогнозували важливий портфель у новому складі Єврокомісії, оголосив, що йде у відставку, дізнавшись про прохання фон дер Ляєн до Франції замінити кандидата "з особистих причин" та згоду Парижа.

Невдовзі стало відомо, що Макрон натомість запропонував кандидатуру теперішнього міністра закордонних і європейських справ Стефана Сежурне.

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