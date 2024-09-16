В Еврокомиссии прокомментировали неожиданную отставку французского комиссара Бретона

В Еврокомиссии подтвердили, что глава ЕК приняла отставку французского еврокомиссара Тьерри Бретона, но не стали подтверждать или опровергать озвученную им причину такого решения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сказала на брифинге пресс-секретарь ЕК Арианна Подеста.

Она отвечала на вопрос об опубликованном Тьерри Бретоном письме о его безотлагательной отставке.

"Президент приняла к сведению и приняла отставку Тьерри Бретона и поблагодарила за его работу во время пребывания в должности", – подтвердила она.

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Что касается непосредственного содержания письма Бретона, пресс-секретарь отметила, что пресс-служба Еврокомиссии не комментировала и в дальнейшем не будет комментировать вопросы, связанные с переговорами относительно будущего состава ЕК.

Напомним, утром в понедельник еврокомиссар от Франции Тьерри Бретон, которому прогнозировали важный портфель в новом составе Еврокомиссии, объявил, что уходит в отставку, узнав о просьбе фон дер Ляйен к Франции заменить кандидата "по личным причинам" и согласие Парижа.

Вскоре стало известно, что Макрон взамен предложил кандидатуру нынешнего министра иностранных и европейских дел Стефана Сежурне.

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