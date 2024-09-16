Португалія просить Брюссель про допомогу через лісові пожежі

У понеділок Португалія попросила в Єврокомісії більше пожежних літаків, оскільки в центральних і північних регіонах країни вирують щонайменше 15 пожеж.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Понад 800 пожежників боролися з кількома пожежами в північно-західному районі Авейру, де поліція перекрила автомагістралі, в тому числі ділянку головної магістралі між столицею Лісабоном і Порту, і евакуювала кілька сіл.

Влада заявила, що розгорнула в цьому районі вісім літаків, що скидають воду.

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Уряд звернувся до Європейської комісії з проханням надати додаткові літаки в рамках механізму цивільного захисту ЄС, відомого як RescEU.

Мер Альбергарії-а-Велья Антоніо Лурейро повідомив інформаційному агентству Lusa, що вогонь спалив два будинки і вирує в промисловому і житловому периметрі міста, в якому проживає близько 25 000 осіб.

Загалом, за словами офіційних осіб, 1500 пожежників були задіяні по всій країні, де температура перевищувала 30 градусів за Цельсієм протягом вихідних і, як очікується, залишатиметься високою в понеділок і вівторок.

У Португалії та сусідній Іспанії зафіксовано менше пожеж, ніж зазвичай, після дощового початку року. Але обидві країни залишаються вразливими до все більш спекотних і сухих умов, які вчені пов'язують з глобальним потеплінням.

Поки в Португалії борються з лісовими пожежами, Центральна та Східна Європа потерпає від повеней.

У понеділок польський уряд оголосив стан стихійного лиха через масштабні повені у країні.

В Угорщині готуються до великої повені на Дунаї, до угорської частини якого наближається велика вода з інших центральноєвропейських країн.