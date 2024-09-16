Португалия просит Брюссель о помощи из-за лесных пожаров

В понедельник Португалия попросила у Еврокомиссии больше пожарных самолетов, поскольку в центральных и северных регионах страны бушуют по меньшей мере 15 пожаров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Более 800 пожарных боролись с несколькими пожарами в северо-западном районе Авейру, где полиция перекрыла автомагистрали, в том числе участок главной магистрали между столицей Лиссабоном и Порту, и эвакуировала несколько деревень.

Власти заявили, что развернули в этом районе восемь самолетов, сбрасывающих воду.

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Правительство обратилось к Европейской комиссии с просьбой предоставить дополнительные самолеты в рамках механизма гражданской защиты ЕС, известного как RescEU.

Мэр Альбергарии-а-Велья Антонио Лурейро сообщил информационному агентству Lusa, что огонь сжег два дома и бушует в промышленном и жилом периметре города, в котором проживает около 25 000 человек.

В целом, по словам официальных лиц, 1500 пожарных были задействованы по всей стране, где температура превышала 30 градусов по Цельсию в течение выходных и, как ожидается, будет оставаться высокой в понедельник и вторник.

В Португалии и соседней Испании зафиксировано меньше пожаров, чем обычно, после дождливого начала года. Но обе страны остаются уязвимыми ко все более жарким и сухим условиям, которые ученые связывают с глобальным потеплением.

Пока в Португалии борются с лесными пожарами, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений.

В понедельник польское правительство объявило состояние стихийного бедствия из-за масштабных наводнений в стране.

В Венгрии готовятся к большому наводнению на Дунае, к венгерской части которого приближается большая вода из других центральноевропейских стран.