У Мюнхені під час тестування атракціону для Октоберфесту загинув працівник

За кілька днів до початку мюнхенського Октоберфесту 20-річний будівельник загинув в результаті нещасного випадку на території фестивалю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Чоловік потрапив під гондолу на повній швидкості під час тестової поїздки на американських гірках, повідомила в понеділок пожежна служба баварської столиці.

Робітник залишився лежати під залізничними коліями з серйозними травмами. Рятувальники прибули на місце за кілька хвилин і почали надавати йому допомогу.

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Однак його довелося реанімувати в кареті швидкої допомоги, і він був доставлений до відділення невідкладної допомоги лікарні. Там він помер від отриманих серйозних травм, повідомили в пожежній охороні.

Команда кризового втручання доглядала за іншими працівниками атракціону. Поліція взяла на себе розслідування точних обставин нещасного випадку.

Октоберфест починається в суботу. Це найбільший народний фестиваль у світі, і протягом двох тижнів очікується понад шість мільйонів відвідувачів.

Нагадаємо, торік вісім осіб отримали легкі поранення внаслідок нещасного випадку на американських гірках під час Октоберфесту.

Організатори цьогорічного Октоберфесту раніше заявили, що заборонять виконання популярної пісні 1999 року L'amour toujours італійського діджея Джіджі Д'Агостіно, яку не раз використовували ультраправі для расистських гасел.