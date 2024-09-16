В Мюнхене во время тестирования аттракциона для Октоберфеста погиб работник

За несколько дней до начала мюнхенского Октоберфеста 20-летний строитель погиб в результате несчастного случая на территории фестиваля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Человек попал под вагончик, когда тот мчался на полной скорости во время тестовой поездки на американских горках, сообщила в понедельник пожарная служба Мюнхена.

Рабочий остался лежать под атракционом с серьезными травмами. Спасатели прибыли на место через несколько минут и начали оказывать ему помощь.

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Однако его пришлось реанимировать в карете скорой помощи, и он был доставлен в отделение неотложной помощи больницы. Там он скончался от полученных серьезных травм, сообщили в пожарной охране.

Команда кризисного вмешательства ухаживала за другими работниками аттракциона. Полиция взяла на себя расследование точных обстоятельств несчастного случая.

Октоберфест начинается в субботу. Это крупнейший пивной фестиваль в мире, где в течение двух недель ожидается более шести миллионов посетителей.

Напомним, в прошлом году восемь человек получили легкие ранения в результате несчастного случая на американских горках во время Октоберфеста.

Организаторы нынешнего Октоберфеста ранее заявили, что запретят исполнение популярной песни1999 года L'amour toujours итальянского диджея Джиджи Д'Агостино, которую не раз использовали ультраправые для расистских лозунгов.