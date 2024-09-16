Лукашенко помилував ще 37 політв’язнів

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко підписав указ про помилування ще 37 осіб, засуджених за "злочини екстремістської спрямованості".

Документ було підписано 16 вересня, передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби Лукашенка.

Серед помилуваних – шість жінок, низка помилуваних мають хронічні захворювання, є інвалідами, пенсіонерами.

"Усі вони розкаялися і просили дати їм можливість повернутися на свободу, вести законослухняний спосіб життя. Клопотання засуджених додатково вивчала комісія, очолювана генеральним прокурором Андрієм Шведом", – уточнили у пресслужбі Лукашенка.

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Указ про помилування підписано перед Днем народної єдності Білорусі.

Це вже третя хвиля помилувань політв'язнів за останній час. 4 вересня стало відомо про вихід на свободу 30 засуджених за політичними статтями. Серед них сім жінок і 23 чоловіки. Більшість із них – батьки неповнолітніх дітей.

Раніше, 16 серпня, Лукашенко помилував 30 осіб, засуджених за "злочини протестної спрямованості". Серед них – 14 жінок і 16 чоловіків. Деякі мають серйозні захворювання.

ЄС після того закликав Білорусь звільнити усіх політв’язнів.