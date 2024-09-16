Лукашенко помиловал еще 37 политзаключенных

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 37 человек, осужденных за "преступления экстремистской направленности".

Документ был подписан 16 сентября, передает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы Лукашенко.

Среди помилованных – шесть женщин, ряд помилованных имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами.

"Все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни. Ходатайство осужденных дополнительно изучала комиссия, возглавляемая генеральным прокурором Андреем Шведом", – уточнили в пресс-службе Лукашенко.

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Указ о помиловании подписан перед Днем народного единства Беларуси.

Это уже третья волна помилований политзаключенных за последнее время. 4 сентября стало известно о выходе на свободу 30 осужденных по политическим статьям. Среди них семь женщин и 23 мужчины. Большинство из них – родители несовершеннолетних детей.

Ранее, 16 августа, Лукашенко помиловал 30 человек, осужденных за "преступления протестной направленности". Среди них – 14 женщин и 16 мужчин. Некоторые имеют серьезные заболевания.

ЕС после того призвал Беларусь освободить всех политзаключенных.