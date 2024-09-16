Трамп вважає, що у ймовірній спробі замаху на нього винні Байден і Гарріс

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що "риторика" Джо Байдена і віцепрезидентки та його опонентки на виборах Камали Гарріса стала причиною можливої спроби замаху на нього напередодні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Fox News.

На думку Трампа, затриманий чоловік "повірив риториці Байдена і Гарріс і діяв відповідно до неї".

"Їхня риторика призводить до того, що в мене стріляють, тоді як я – той, хто збирається врятувати країну, а вони – ті, хто руйнує країну, як зсередини, так і ззовні", – вважає експрезидент.

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Він додав, що Байден і Гарріс нібито створюють загрозу "за допомогою комбінації риторики та судових позовів, в які вони мене втягують".

"Це те, до чого прислухаються небезпечні дурні, як той стрілець, – це риторика, до якої вони прислухаються, і те ж саме з першим (замахом. – Ред.)", – додав Трамп. (Наразі слідство не встановило мотивів замаху на Трампа 13 липня у Пенсильванії.)

Напередодні, 15 вересня, в кампанії Дональда Трампа повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді та заявили, що він у безпеці.

Сам Трамп подякував за "видатну роботу" Секретній службі США та іншим співробітникам правоохоронних органів після ймовірної спроби замаху на нього.

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.

Більше про це – у статті Чи були "українські зв'язки" у затриманого за підготовку нового замаху на Трампа.