Количество жертв наводнений в Чехии возросло до трех

Наводнения в Моравско-Силезском крае Чехии уже унесли три жизни.

Об этом после заседания Кризисного штаба Мораво-Силезского края сообщили вечером в понедельник губернатор Йозеф Белика и директор полиции Томаш Кужель, передает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Одна жертва была найдена в полностью затопленной квартире, другая – в реке. Уже в воскресенье в реке Красовце в Красове в Брунтальском крае нашли мертвую женщину. Два человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

"У нас есть три подтвержденные жертвы наводнения в Моравско-Силезском крае. Это женщина из Брунтальска, а в Крнове сегодня мы нашли двух людей, двух мужчин. Один мужчина был в квартире, которая была полностью затоплена. Когда вода отступила, был найден труп этого мужчины, и еще одного мужчину нашли в местной реке.

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Два человека до сих пор считаются пропавшими без вести, мы их еще не нашли, поэтому можем предполагать все, что угодно", – сказал Кужель.

По его словам, теперь полиция начнет охранять населенные пункты, где вода сошла. Хотя они доступны, эвакуированные люди еще не смогли туда вернуться, а дома заброшены.

"В нашем распоряжении также есть вертолет, который помогает нам в этом. С одной стороны, он разведывает местность с точки зрения дорог, но также помогает нам выявлять преступников", – сказал Кужель.

Полиция уже зафиксировала случаи мародерства в Остраве.

Ранее сообщалось, что наводнения в Европе унесли жизни по меньшей мере 16 человек. С двумя новыми погибшими в Чехии это число возросло до 18.

Правительство Польши объявило состояние стихийного бедствия в пострадавших районах и заявило, что выделило 1 миллиард злотых (260 миллионов долларов) на помощь пострадавшим.

Столица Словакии Братислава и столица Венгрии Будапешт готовятся к возможному затоплению из-за поднятия уровня воды в Дунае.