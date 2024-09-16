США наложили санкции на чиновников и лидеров пророссийского движения Грузии

Министерство финансов США в понедельник, 16 сентября, объявило о введении санкций против двух правительственных чиновников и двух частных лиц Грузии в связи с жестоким подавлением мирных протестов и расправами с политическими оппонентами.

Об этом говорится в заявлении на сайте американского Минфина, которое цитирует "Европейская правда".

Под американские ограничения попали руководитель спецназа Министерства внутренних дел Грузии Звиад Харазишвили ("Хареба") и его заместитель Милери Лагазаури. Они причастны "к жестоким репрессиям против мирных протестующих и политических оппонентов", говорится в сообщении.

Также санкции США наложены на лидеров пророссийской партии и движения Alt-info Коку Моргошиа и Зуру Махарадзе, которые "несут ответственность за подавление свободы мирных собраний грузин, участвующих в демократическом процессе и мирном выражении взглядов".

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Движение Alt-Info, основанное в 2021 году, отличалось прокремлевской риторикой, а также неоднократными акциями по сожжению флагов ЕС и нападениями на ЛГБТ-мероприятия в Грузии.

"Сегодняшние действия подчеркивают нашу обеспокоенность последствиями антидемократических действий в Грузии и попытками ключевых лиц использовать насилие и запугивание для достижения своих целей", – заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки БрэдлиСмит.

В начале июня Государственный департамент США ввел визовые санкции против грузинских чиновников и политиков, ответственных за антизападную риторику и насильственный разгон протестов против закона об "иноагентах".

Хотя их имена опубликованы не были, грузинские СМИ узнали, что в перечне присутствует лидер фракции партии власти "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, а также уже упомянутый выше "Хареба".

Соединенные Штаты также говорили, что могут пересмотреть помощь, которую предоставляют Грузии, из-за принятия скандального закона и антизападного разворота страны.