Трамп про дзвінок із Байденом після ймовірного замаху: "Дуже приємна розмова"
Глава Білого дому Джо Байден і кандидат у президенти США Дональд Трамп провели телефонну розмову 16 вересня після ймовірного замаху на республіканця у Флориді.
Про це повідомило видання The Hill, передає "Європейська правда".
Як зазначило видання, Трамп назвав цю розмову "дуже приємною".
"У нас була дуже приємна розмова. Йшлося про захист з боку Секретної служби", – заявив він.
За інформацією журналістів, у Білому домі розмову Байдена і Трампа назвали "сердечною".
"У Білому домі заявили про те, що Байден висловив своє полегшення з приводу того, що Трамп у безпеці", – розповіло видання.
Раніше Трамп заявляв, що риторика Джо Байдена і віцепрезидентки та його опонентки на виборах Камали Гарріс стала причиною можливої спроби замаху на нього.
Нагадаємо, у кампанії Дональда Трампа 15 вересня повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді та заявили, що він у безпеці.
Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.
Докладніше – в матеріалі: Чи були "українські зв'язки" у затриманого за підготовку нового замаху на Трампа.