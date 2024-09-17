Трамп про дзвінок із Байденом після ймовірного замаху: "Дуже приємна розмова"

Глава Білого дому Джо Байден і кандидат у президенти США Дональд Трамп провели телефонну розмову 16 вересня після ймовірного замаху на республіканця у Флориді.

Про це повідомило видання The Hill, передає "Європейська правда".

Як зазначило видання, Трамп назвав цю розмову "дуже приємною".

"У нас була дуже приємна розмова. Йшлося про захист з боку Секретної служби", – заявив він.

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За інформацією журналістів, у Білому домі розмову Байдена і Трампа назвали "сердечною".

"У Білому домі заявили про те, що Байден висловив своє полегшення з приводу того, що Трамп у безпеці", – розповіло видання.

Раніше Трамп заявляв, що риторика Джо Байдена і віцепрезидентки та його опонентки на виборах Камали Гарріс стала причиною можливої спроби замаху на нього.

Нагадаємо, у кампанії Дональда Трампа 15 вересня повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді та заявили, що він у безпеці.

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.

Докладніше – в матеріалі: Чи були "українські зв'язки" у затриманого за підготовку нового замаху на Трампа.