Трамп о звонке с Байденом после вероятного покушения: Очень приятный разговор

Американский президент Джо Байден и кандидат в лидеры США от республиканцев Дональд Трамп провели телефонный разговор 16 сентября после вероятного покушения на того во Флориде.

Об этом сообщило издание The Hill, передает "Европейская правда".

Как отметило издание, Трамп назвал этот разговор "очень приятным".

"У нас был очень приятный разговор. Речь шла о защите со стороны Секретной службы", – заявил он.

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По информации журналистов, в Белом доме разговор Байдена и Трампа назвали "сердечным".

"В Белом доме заявили о том, что Байден выразил свое облегчение по поводу того, что Трамп в безопасности", – рассказало издание.

Заметим, что накануне Трамп заявлял, что риторика Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис стала причиной возможной попытки покушения на него накануне.

Напомним, в кампании Дональда Трампа 15 сентября сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде и заявили, что он в безопасности.

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.

Подробнее – в материале: Были ли "украинские связи" у задержанного за подготовку нового покушения на Трампа.