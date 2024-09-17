Politico: Франция получит более влиятельную должность еврокомиссара после согласия заменить Бретона

После согласия заменить своего кандидата в Еврокомиссию Франция получит более влиятельную экономическую должность.

Об этом со ссылкой на свои источники в Париже сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Президент Франции Эмманюэль Макрон ведет переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о мощном и разностороннем экономическом портфеле для французского еврокомиссара.

Некоторые собеседники говорят, что шансы на такую должность якобы возросли после того, как Париж согласился отозвать нежелательную для нее кандидатуру Тьерри Бретона, чиновника действующей Еврокомиссии, и предложил вместо него главу МИД Стефана Сежурне.

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Будущий французский еврокомиссар может получить в придачу должность вице-президента и будет иметь надзор над работой еще нескольких профильных еврокомиссаров. Таким образом Франция получила бы ведущую роль в части политики ЕС в сфере экономики, торговли, исследований и инноваций, а также финансовых услуг.

Публикация Тьерри Бретоном открытого письма к фон дер Ляйен с заявлением об отставке для многих стала неожиданностью, но, как оказывается, слухи о возможности замены его кандидатуры из-за конфликта с президентом Еврокомиссии ходили уже долгое время.

Трое французских собеседников поделились, что переговоры Макрона и фон дер Ляйен особенно активизировались на прошлой неделе и в Париже уже начали опасаться, что не получат желаемого.

Среди знатоков "внутренней кухни" ЕС звучали сомнения, что Франция сможет получить очень широкое портфолио, поскольку существовало неписаное правило не отдавать самые влиятельные "генеральные департаменты" ключевым странам, как Франция и Германия, чтобы выдерживать баланс распределения полномочий между странами-членами.

17 сентября Урсула фон дер Ляйен должна представить новый состав Еврокомиссии в составе 26 еврокомиссаров – по одному от каждой страны ЕС. Это объявление уже откладывали из-за попыток президента обеспечить более гендерно сбалансированный состав Еврокомиссии.

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