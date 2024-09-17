В Австрії вже четверо загиблих від повені, евакуації охоплюють нові населені пункти

В Австрії відомо вже про чотирьох загиблих внаслідок повеней, в ніч на вівторок евакуювали мешканців із ще семи населених пунктів.

Про це повідомляє Kurier, пише "Європейська правда".

На ранок 17 вересня в країні підтвердили чотири смерті внаслідок катастрофічних повеней, від яких потерпає федеральна земля Нижня Австрія.

Ввечері у понеділок та на початку доби у вівторок у регіоні Тультерфельд евакуювали мешканців ще семи сіл. На облаштованому Червоним Хрестом пункті евакуації ночували понад 400 людей.

ФОТО: FEDERAL ARMY/BMLV/DANIEL TRIPPOLT ФОТО:

Вранці активізували евакуацію з одного з районів муніципалітету Цвентендорф на Дунаї через загрозу прориву дамби. Під загрозою евакуації також селище Гаунольдштайн, розпорядження віддадуть у разі підвищення рівня води ще на кілька сантиметрів.

Наступними днями очікується покращення ситуації: вже цієї ночі у безкінечних зливах були перерви, а з вівторка і до вихідних значних опадів вже не очікується.

Втім, і надалі збережеться висока загроза прориву дамб та зсувів грунту.

У столиці Словаччини Братиславі рівень води у Дунаї досягнув піку на позначці 9,6 метра.

Звідти велика вода рухається в угорську частину Дунаю, прибережні міста і селища, включно з Будапештом, посилено готуються до повені.