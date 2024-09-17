ЗМІ: У головній опозиційній партії Німеччини домовились, кого висуватимуть канцлером

Німецькі консерватори – Християнсько-демократичний союз (ХДС) та їхній баварський партнер ХСС – вирішили, що на наступних федеральних виборах їхнім кандидатом у канцлери буде лідер ХДС Фрідріх Мерц.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

За даними німецьких ЗМІ, партнерські політсили вже досягли домовленості щодо кандидатури канцлера і про неї можуть оголосити на спільному брифінгу Мерца і лідера ХСС Маркуса Зьодера, який запланований о 12:00 за Берліном.

У нещодавніх інтерв’ю Зьодер не виключав, що може стати кандидатом у канцлери, але й допускав, що поступиться на користь Мерца.

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А Мерц цими вихідними натякнув, що їхнє рішення може бути ухвалене "скоро".

Наступні федеральні вибори у Німеччині пройдуть у 2025 році та стануть викликом для політсил теперішньої керівної коаліції, партії якої втрачають популярність. Вони також загрожують високим результатом ультраправої "Альтернативи для Німеччини" та популістської партії "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт.

Зьодер і Мерц застерегли громадян від голосування за останніх перед земельними виборами у Саксонії і Тюрингії, де популярність сил крайнього спектра особливо висока.

Проте канцлер Німеччини Олаф Шольц прогнозує, що приведе свою Соціал-демократичну партію (СДПН) до перемоги на виборах наступного року, попри вкрай негативні дані соціологічних опитувань.