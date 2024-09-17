СМИ: В главной оппозиционной партии Германии договорились, кого будут выдвигать канцлером

Немецкие консерваторы – Христианско-демократический союз (ХДС) и их баварский партнер ХСС – решили, что на следующих федеральных выборах их кандидатом в канцлеры будет лидер ХДС Фридрих Мерц.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

По данным немецких СМИ, партнерские политсилы уже достигли договоренности относительно кандидатуры канцлера и о ней могут объявить на совместном брифинге Мерца и лидера ХСС Маркуса Зёдера, который запланирован в 12:00 по Берлину.

В недавних интервью Зёдер не исключал, что может стать кандидатом в канцлеры, но и допускал, что уступит в пользу Мерца.

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А Мерц в эти выходные намекнул, что их решение может быть принято "скоро".

Следующие федеральные выборы в Германии пройдут в 2025 году и станут вызовом для политсил нынешней правящей коалиции, партии которой теряют популярность. Они также угрожают высоким результатом ультраправой "Альтернативы для Германии" и популистской партии "подруги Путина" Сары Вагенкнехт.

Зёдер и Мерц предостерегли граждан от голосования за последних перед земельными выборами в Саксонии и Тюрингии, где популярность сил крайнего спектра особенно высока.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц прогнозирует, что приведет свою Социал-демократическую партию (СДПГ) к победе на выборах в следующем году, несмотря на крайне негативные данные социологических опросов.