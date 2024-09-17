В затопленной Польше эвакуируют пациентов больниц по воздуху

В польском городе Пачкув Ниского повета Опольского воеводства эвакуировали 35 пациентов из лечебно-профилактического учреждения по воздуху.

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".

35 пациентов эвакуировали воздухом из лечебно-профилактического учреждения в Пачкуве, ведь медицинский персонал из-за ситуации с наводнением не вышел на работу.

Как рассказал журналистами директор районной больницы в Нисе, пациенты, которых эвакуировали – пожилые люди, которые нуждаются в уходе. Поэтому было принято соответствующее решение об эвакуации.

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Он отметил, что проблема с кадрами в основном связана с наводнением, поскольку персонал не может добраться до работы.

Напомним, утром 17 сентября власти города Левин-Бжеский Опольского воеводства призвали жителей эвакуироваться из-за затопления.

Позже сообщалось, что Левин-Бжеский затоплен, а жители не выходят на связь и в городе нет электричества.

В четырех пострадавших воеводствах Польши приостановили учебный процесс.

В понедельник польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе, пострадавших от катастрофического наводнения.