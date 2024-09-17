В затопленной Польше эвакуируют пациентов больниц по воздуху
Новости — Вторник, 17 сентября 2024, 13:59 —
В польском городе Пачкув Ниского повета Опольского воеводства эвакуировали 35 пациентов из лечебно-профилактического учреждения по воздуху.
Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".
35 пациентов эвакуировали воздухом из лечебно-профилактического учреждения в Пачкуве, ведь медицинский персонал из-за ситуации с наводнением не вышел на работу.
Как рассказал журналистами директор районной больницы в Нисе, пациенты, которых эвакуировали – пожилые люди, которые нуждаются в уходе. Поэтому было принято соответствующее решение об эвакуации.
Он отметил, что проблема с кадрами в основном связана с наводнением, поскольку персонал не может добраться до работы.
Kolejne nagranie z okolic dworca PKP Paczków. #powódź #powódź2024– Skywarn Poland – Polscy Łowcy Burz (@SkywarnPoland) September 16, 2024
Autor: Łukasz Kuliński (@SkywarnPoland) pic.twitter.com/znL4aC3BoY
Напомним, утром 17 сентября власти города Левин-Бжеский Опольского воеводства призвали жителей эвакуироваться из-за затопления.
Позже сообщалось, что Левин-Бжеский затоплен, а жители не выходят на связь и в городе нет электричества.
В четырех пострадавших воеводствах Польши приостановили учебный процесс.
В понедельник польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе, пострадавших от катастрофического наводнения.