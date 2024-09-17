Між Болгарією і Північною Македонією загострилась напруженість через інцидент з прапором

Дипломатична напруженість між Північною Македонією і Болгарією загострилася після того, як 16 вересня посол Болгарії в Скоп'є Желязко Радуков відмовився прийняти офіційну ноту протесту від македонського Міністерства закордонних справ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання BNE Intellnews.

Нота була надіслана у відповідь на відсутність македонського національного прапора під час зустрічі президентки Північної Македонії Гордани Силяновської-Давкової з президентом Болгарії Руменом Радєвим, яка відбулася 13 вересня в Софії. Зустріч раніше розглядалася як позитивний крок до налагодження відносин між сусідніми країнами після того, як Болгарія заблокувала процес вступу Північної Македонії до ЄС.

Силяновська-Давкова прибула в Болгарію, щоб відвідати виставу "Набукко" Джузеппе Верді у виконанні Македонського театру опери та балету, яка відкрила новий сезон у Софійській опері. До складу македонської делегації входили міністр закордонних справ Тімко Мукунський і міністр культури Зоран Лютков.

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Президентка використала свій візит до Софії для зустрічі зі своїм болгарським колегою. Обговорення були зосереджені на вирішенні давньої напруженості, яка зберігається після того, як Болгарія наклала вето на переговори про вступ Північної Македонії до ЄС у 2020 році.

Після зустрічі Радукова викликали до Міністерства закордонних справ Північної Македонії для вручення ноти протесту, але, за офіційними джерелами, він відхилив ноту, хоча її зміст був переданий йому в усній формі. Міністерство закордонних справ підтвердило, що протест буде надіслано офіційними дипломатичними каналами, назвавши інцидент "серйозною дипломатичною помилкою".

Джерела в МЗС Північної Македонії повідомили, що кабінети обох президентів домовилися про те, що в неробочих кабінетах не буде ніяких фотографій, і що під час робочого обіду був вивішений македонський прапор. За словами міністерства, болгарська сторона відхилилася від цього узгодженого протоколу.

Радуков у розмові з телерадіокомпанією "Сител" відкинув будь-яке припущення про провокацію з боку болгарської сторони, наполягаючи на тому, що зустріч між двома президентами була неформальною і тому не порушувала жодного протоколу.

Відсутність македонського прапора під час зустрічі викликала занепокоєння в Скоп'є. Прем'єр-міністр заявив, що делегація вирішила не реагувати негайно через загибель двох болгарських військових пілотів безпосередньо перед зустріччю, на знак поваги.

Радев, відповідаючи на суперечки, пояснив, що візит Силяновської-Давкової не був ні державним, ні робочим, і припустив, що саме тому не було дотримано протоколу про прапор. "У нас була дуже чесна і конструктивна розмова в дружній атмосфері", – сказав Радев, додавши, що він сподівається на майбутню взаємодію між двома країнами, і що Силяновська-Давкова незабаром повернеться до Болгарії з офіційним державним візитом.

Незважаючи на роз'яснення Радева, інцидент викликав більш широку дискусію про напружені відносини між двома країнами, які загострилися після того, як Болгарія наклала вето на подальші переговори про вступ Північної Македонії до ЄС. Дипломатичний конфлікт через відсутність прапора вважається симптомом більш глибокої напруженості, оскільки обидві країни намагаються вирішити давні проблеми.

Північна Македонія разом із сусідньою Албанією розпочала переговори про членство в ЄС у 2022 році і є кандидатом на вступ з 2005 року.

Серед інших необхідних критеріїв членства, країна повинна змінити свою конституцію, щоб визнати етнічну болгарську меншину. Це дуже суперечливе питання для Північної Македонії, яка вже змінила свою назву, аби зняти грецьке вето заради вступу в НАТО.