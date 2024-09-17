Между Болгарией и Северной Македонией обострилась напряженность из-за инцидента с флагом

Дипломатическая напряженность между Северной Македонией и Болгарией обострилась после того, как 16 сентября посол Болгарии в Скопье Желязко Радуков отказался принять официальную ноту протеста от македонского Министерства иностранных дел.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание BNE Intellnews.

Нота была направлена в ответ на отсутствие македонского национального флага во время встречи президента Северной Македонии Горданы Силяновской-Давковой с президентом Болгарии Руменом Радевым, которая состоялась 13 сентября в Софии. Встреча ранее рассматривалась как позитивный шаг к налаживанию отношений между соседними странами после того, как Болгария заблокировала процесс вступления Северной Македонии в ЕС.

Силяновская-Давкова приехала в Болгарию, чтобы посетить спектакль "Набукко" Джузеппе Верди в исполнении Македонского театра оперы и балета, который открыл новый сезон в Софийской опере. В состав македонской делегации входили министр иностранных дел Тимко Мукунский и министр культуры Зоран Лютков.

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Президент использовала свой визит в Софию для встречи со своим болгарским коллегой. Обсуждения были сосредоточены на решении давней напряженности, которая сохраняется после того, как Болгария наложила вето на переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС в 2020 году.

После встречи Радукова вызвали в Министерство иностранных дел Северной Македонии для вручения ноты протеста, но, по официальным источникам, он отклонил ноту, хотя ее содержание было передано ему в устной форме. Министерство иностранных дел подтвердило, что протест будет направлен по официальным дипломатическим каналам, назвав инцидент "серьезной дипломатической ошибкой".

Источники в МИД Северной Македонии сообщили, что кабинеты обоих президентов договорились о том, что в нерабочих кабинетах не будет никаких фотографий и что во время рабочего обеда был вывешен македонский флаг. По словам министерства, болгарская сторона отклонилась от этого согласованного протокола.

Радуков в разговоре с телерадиокомпанией "Сител" отверг любое предположение о провокации со стороны болгарской стороны, настаивая на том, что встреча между двумя президентами была неформальной и поэтому не нарушала никакого протокола.

Отсутствие македонского флага во время встречи вызвало беспокойство в Скопье. Премьер-министр заявил, что делегация решила не реагировать немедленно из-за гибели двух болгарских военных пилотов непосредственно перед встречей, в знак уважения.

Радев, отвечая на споры, объяснил, что визит Силяновской-Давковой не был ни государственным, ни рабочим, и предположил, что именно поэтому не был соблюден протокол о флаге. "У нас был очень честный и конструктивный разговор в дружеской атмосфере", – сказал Радев, добавив, что он надеется на будущее взаимодействие между двумя странами и что Силяновская-Давкова вскоре вернется в Болгарию с официальным государственным визитом.

Несмотря на разъяснения Радева, инцидент вызвал более широкую дискуссию о напряженных отношениях между двумя странами, которые обострились после того, как Болгария наложила вето на дальнейшие переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС. Дипломатический конфликт из-за исчезновения флага считается симптомом более глубокой напряженности, поскольку обе страны пытаются решить давние проблемы.

Северная Македония вместе с соседней Албанией начала переговоры о членстве в ЕС в 2022 году и является кандидатом на вступление с 2005 года.

Среди других необходимых критериев членства, страна должна изменить свою конституцию, чтобы признать этническое болгарское меньшинство. Это очень спорный вопрос для Северной Македонии, которая уже изменила свое название, чтобы снять греческое вето ради вступления в НАТО.