В Португалии уже семеро погибших от лесных пожаров, в том числе трое спасателей

Количество жертв лесных пожаров, охвативших юго-запад Португалии, достигло семи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Journal de Noticias.

Трое пожарных погибли утром во вторник, 17 сентября, когда отправились тушить пламя в районе муниципалитета Табуа, сообщили в управлении гражданской защиты Португалии.

Команда из пяти пожарных передвигалась на авто, которое охватило пламя. Трое членов команды – двое мужчин и женщина – не смогли спастись, остальные отделались травмами, которые не угрожают жизни.

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По состоянию на обед вторника в Португалии фиксировали 65 активных очагов пожаров, из них 24 присвоили повышенный уровень опасности. Они охватили около 10 тысяч гектаров леса и распространились на периметр длиной 100 километров.

Власти юго-западного региона Авейру заявили о многих пострадавших от ухудшения качества воздуха. В регионе, в частности, пришлось закрыть зоопарк.

Накануне Европейский Союз по запросу португальского правительства срочно мобилизовал восемь самолетов для тушения пожаров.

Тем временем Центральную и Юго-Восточную Европу накрыли наводнения, сообщается о почти двух десятках погибших.