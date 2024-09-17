Венгерский еврокомиссар придумал оправдание своему понижению в Еврокомиссии

Венгр Оливер Варгеи, которому в новом составе Европейской комиссии предложили должность комиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных, назвал фактическое понижение в должности признанием качества венгерской медицины.

Как сообщает "Европейская правда", такое Варгеи написал у себя в X (Twitter).

Венгр, который в предыдущем составе Еврокомиссии имел влиятельный и важный для Украины портфель по вопросам расширения, назвал "большой честью" номинацию на должность комиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных.

"Эта номинация является признанием венгерского здравоохранения и знаний, которые уже более века находятся на передовой мирового сообщества", – добавил он, пообещав „упорно работать", чтобы оправдать возложенное на него доверие.

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Nagy megtiszteltetés, hogy a mai napon Von der Leyen Elnökasszony az Egészségügyért és Állatjólétért felelős biztosi pozicióra jelölt.



Ez a jelölés elismerése annak a több, mint száz éve a világ élén járó magyar 🇭🇺egészségügynek és tudásnak, amit olyan nagy nevek fémjeleznek, https://t.co/1LfQaQe9vi – Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) September 17, 2024

В венгерском правительстве, комментируя новую должность Оливера Варгели, сосредоточились на его предыдущей должности и заявили, что именно благодаря "успеху" венгерского представителя портфель расширения ЕС стал таким важным.

"Тот факт, что сферу, которую он (Варгеи. – Ред.) курировал, в новой Комиссии возьмут на себя три комиссара, свидетельствует о его рабочей этике", – написал в Facebook венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

В то же время венгерская оппозиция подвергла критике премьер-министра Виктора Орбана и его партию "Фидес". Депутат оппозиционной партии KD Чаба Молнар заявил, что новая должность Варгеи доказывает: власть довела Венгрию до "нулевого влияния, посмешища".

"Венгерский комиссар получит наименее важную должность. Такой должности даже не существовало раньше, она создается специально для того, чтобы унизить Орбана", – считает Молнар, добавив, что назначение является „указанием на место Орбана в Европе". Портфолио по защите благополучия животных и спради было создано специально для новой комиссии фон дер Ляйен в ответ на призыв защитников животных.

О том, как готовили новый состав Еврокомиссии, "ЕвроПравда" рассказывала в статье 26 "друзей" Урсулы: кто будет руководить в Брюсселе следующие 5 лет и на что рассчитывать Украине.

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