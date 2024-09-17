Німеччина депортувала 36 людей до Балкан

З аеропорту Гамбурга вилетів літак із 36 людьми, яких повернули до Північної Македонії та Сербії після відмови в наданні притулку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

На депортаційному рейсі перебували, серед іншого, семеро жителів Гамбурга, яких зобов’язали покинути країну. Спеціально для цього рейс забронювала влада землі Шлезвіг-Гольштейн.

Станом на кінець серпня з Гамбурга депортували понад 1100 людей – це найвищий показник за цей період з 2015-2016 років.

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Північна Македонія та Сербія входять до числа країн, до яких Німеччина зараз депортує найбільше людей. У першому кварталі 2024 року в ці дві країни повернули 795 людей.

Німецький уряд, до того ж, продовжує посилювати заходи з депортації мігрантів – особливо тих, кому вже відмовлено в притулку.

З початку тижня на всіх кордонах Німеччини запровадили посилений контроль, обґрунтувавши це необхідністю стримувати міграцію.