Германия депортировала 36 человек на Балканы

Из аэропорта Гамбурга вылетел самолет с 36 людьми, которых вернули в Северную Македонию и Сербию после отказа в предоставлении убежища.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

На депортационном рейсе находились, среди прочего, семь жителей Гамбурга, которых обязали покинуть страну. Специально для этого рейс забронировали власти земли Шлезвиг-Гольштейн.

По состоянию на конец августа из Гамбурга депортировали более 1100 человек – это самый высокий показатель за этот период с 2015-2016 годов.

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Северная Македония и Сербия входят в число стран, в которые Германия сейчас депортирует больше всего людей. В первом квартале 2024 года в эти две страны вернули 795 человек.

Немецкое правительство, к тому же, продолжает ужесточать меры по депортации мигрантов – особенно тех, кому уже отказано в убежище.

С начала недели на всех границах Германии ввели усиленный контроль, обосновав это необходимостью сдерживать миграцию.