Туристка з Німеччини померла після нападу акули біля Канарських островів

Під час медичної евакуації з Канарських островів померла 30-річна німкеня, яка приїхала як туристка на Канарські острови та зазнала нападу акули.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише місцеве видання Canarias7.

Жінка перебувала на прогулянковому судні, яке вирушило з порту Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія 14 вересня. У момент, коли напала акула, судно було за понад 500 кілометрів від Канарських островів.

Екіпаж судна звернувся по допомогу до морської рятувальної служби Іспанії. Після поданого сигналу тривоги один із човнів неподалік підійшов та запропонував медикаменти, аби надати постраждалій першу допомогу.

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Пізніше прибув вертоліт пошуково-рятувальної служби Військово-повітряних сил Іспанії, який взяв її.

Жінка, яка втратила ногу в результаті нападу акули, під час польоту зазнала зупинки серця і дихання і вже мертвою прибула до лікарні в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія.

Згідно з міжнародним реєстром інцидентів з акулами, складеним Музеєм природної історії Флориди, є лише шість підтверджених інцидентів з акулами на Канарських островах і ще один ймовірний.

У 2022 році повідомлялось про загибель туристок із Австрії та Румунії в результаті нападу акули в єгипетському курортному місті Хургада.