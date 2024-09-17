Туристка из Германии умерла после нападения акулы возле Канарских островов
Во время медицинской эвакуации с Канарских островов умерла 30-летняя немка, которая приехала как туристка на Канарские острова и подверглась нападению акулы.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет местное издание Canarias7.
Женщина находилась на прогулочном судне, которое отправилось из порта Лас-Пальмас-де-Гран-Канария 14 сентября. В момент, когда напала акула, судно было более чем в 500 километрах от Канарских островов.
Экипаж судна обратился за помощью к морской спасательной службе Испании. После поданного сигнала тревоги одна из лодок неподалеку подошла и предложила медикаменты, чтобы оказать пострадавшей первую помощь.
Позже прибыл вертолет поисково-спасательной службы Военно-воздушных сил Испании, который взял ее.
Женщина, которая потеряла ногу в результате нападения акулы, во время полета потерпела остановку сердца и дыхания и уже мертвой прибыла в больницу в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.
Согласно международному реестру инцидентов с акулами, составленному Музеем естественной истории Флориды, есть только шесть подтвержденных инцидентов с акулами на Канарских островах и еще один вероятный.
В 2022 году сообщалось о гибели туристок из Австрии и Румынии в результате нападения акулы в египетском курортном городе Хургада.