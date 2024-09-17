Туристка из Германии умерла после нападения акулы возле Канарских островов

Во время медицинской эвакуации с Канарских островов умерла 30-летняя немка, которая приехала как туристка на Канарские острова и подверглась нападению акулы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет местное издание Canarias7.

Женщина находилась на прогулочном судне, которое отправилось из порта Лас-Пальмас-де-Гран-Канария 14 сентября. В момент, когда напала акула, судно было более чем в 500 километрах от Канарских островов.

Экипаж судна обратился за помощью к морской спасательной службе Испании. После поданного сигнала тревоги одна из лодок неподалеку подошла и предложила медикаменты, чтобы оказать пострадавшей первую помощь.

Реклама:

Позже прибыл вертолет поисково-спасательной службы Военно-воздушных сил Испании, который взял ее.

Женщина, которая потеряла ногу в результате нападения акулы, во время полета потерпела остановку сердца и дыхания и уже мертвой прибыла в больницу в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Согласно международному реестру инцидентов с акулами, составленному Музеем естественной истории Флориды, есть только шесть подтвержденных инцидентов с акулами на Канарских островах и еще один вероятный.

В 2022 году сообщалось о гибели туристок из Австрии и Румынии в результате нападения акулы в египетском курортном городе Хургада.