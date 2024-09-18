Туск: Польща буде протягом року гасити житлові кредити постраждалих від повеней

У Польщі планують допомогти постраждалим від повені та списати житлові кредити на рік.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Дональд Туск, пише RMF24, передає "Європейська правда".

Туск розповів, що держава, через фонд, візьме на себе погашення цих кредитів впродовж року.

"Ми будемо погашати платежі за кредитом протягом 12 місяців – ми як держава, через Фонд підтримки позичальників", – оголосив глава уряду.

Реклама:

Водночас Туск підкреслив, що "це списання, а не перерахування".

Прем'єр-міністр звернувся до тих, хто постраждав від повені та наголосив, що вони будуть "спокійні щодо виплат за кредитами, принаймні протягом одного року".

Міністр фінансів Анджей Доманьський додав, що списання не залежатиме від розміру кредитного внеску. Він підкреслив, що надана підтримка не буде поворотною.

Заявки можна буде подавати не лише на папері, але й в електронному вигляді.

Напередодні стало відомо, що у Польщі ведуть кілька розслідувань інцидентів, пов’язаних з масштабною повінню на південному заході країни.

Зокрема, у постраждалому містечку Левін-Бжеський поліція затримала двох чоловіків, яких запідозрили у мародерстві.

Нагадаємо, у понеділок польський уряд вперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході, що постраждали від катастрофічної повені.