Туск: Польша будет в течение года гасить кредиты на жилье пострадавших от наводнений

В Польше планируют помочь пострадавшим от наводнения и списать жилищные кредиты на год.

Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Туск рассказал, что государство через специальный фонд возьмет на себя погашение этих кредитов в течение года.

"Мы будем погашать платежи по кредиту в течение 12 месяцев – мы как государство, через Фонд поддержки заемщиков", – объявил глава правительства.

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При этом Туск подчеркнул, что "это списание, а не отсрочка".

Премьер-министр обратился к пострадавшим от наводнения и подчеркнул, что они будут "спокойны по поводу выплат по кредитам по крайней мере в течение одного года".

Министр финансов Анджей Доманьский добавил, что списание не будет зависеть от размера кредитного взноса. Он подчеркнул, что оказанная поддержка не подлежит возврату.

Заявки можно будет подавать и в электронном виде.

Накануне стало известно, что в Польше ведут несколько расследований инцидентов, связанных с масштабным наводнением на юго-западе страны.

В частности, в пострадавшем городке Левин-Бжеский полиция задержала двух мужчин, которых заподозрили в мародерстве.

Напомним, в понедельник польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе, пострадавших от катастрофического наводнения.