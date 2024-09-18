"Укрзалізниця" оголосила про відновлення рейсів до Відня

Австрійська залізниця відновлює рух поїздів до Відня – вони декілька днів не курсували через повінь, яка охопила Східну та Центральну Європу.

Про це повідомила "Укрзалізниця", передає "Європейська правда".

В компанії анонсували: безпересадкові вагони Київ – Відень вже прямують до столиці Австрії та вирушать сьогодні з неї.

Поїзд №146 Чоп – Відень також відновлює звичний маршрут до столиці Австрії.

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Водночас потяг №143 Відень – Чоп почне курсувати з Відня від завтра.

Сьогодні, 18 вересня, поїзд вирушить з прикордонної станції Хедьєшалом в Угорщині, дістатись Хедьєшалома чи Будапешта вже можливо залізницею.

16 вересня повідомлялося, що через масштабні повені у Центральній Європі в Австрії застрягла група з майже 30 українських учнів, які їздили туди для участі у міжнародних олімпіадах.

Станом на 17 вересня в Австрії було відомо про чотирьох загиблих внаслідок повеней.