"Укрзализныця" объявила о возобновлении рейсов в Вену

Австрийская железная дорога восстанавливает движение поездов в Вену – они несколько дней не курсировали из-за наводнения, которое охватило Восточную и Центральную Европу.

Об этом сообщила "Укрзализныця", передает "Европейская правда".

В компании анонсировали: беспересадочные вагоны Киев – Вена уже направляются в столицу Австрии и отправятся сегодня из нее.

Поезд №146 Чоп – Вена также восстанавливает привычный маршрут в столицу Австрии.

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В то же время поезд №143 Вена – Чоп начнет курсировать из Вены завтра.

Сегодня, 18 сентября, поезд отправится с пограничной станции Хедьешалом в Венгрии, добраться Хедьешалома или Будапешта уже возможно по железной дороге.

16 сентября сообщалось, что из-за масштабных наводнений в Центральной Европе в Австрии застряла группа из почти 30 украинских учеников, которые ездили туда для участия в международных олимпиадах.

По состоянию на 17 сентября в Австрии было известно о четырех погибших в результате наводнений.