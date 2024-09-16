Через повені в Австрії застрягли українські учні-учасники міжнародних олімпіад
Через масштабні повені у Центральній Європі в Австрії застрягла група з майже 30 українських учнів, які їздили туди для участі у міжнародних олімпіадах, українські дипломати допомагають організувати їм безпечне повернення.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували від імені віртуальної представниці МЗС із консульських питань.
В МЗС уточнили, що у групі учнів, які не можуть повернутися з Австрії через негоду, – 27 осіб, їх супроводжують двоє керівників.
Консули підтримують контакт із супроводжуючими особами групи та забезпечили харчування для дітей і їхнє розселення в готель.
"Посольства України в Австрії та Угорщині в координації між собою опрацьовують варіанти повернення дітей в Україну. Ми пишаємося нашими переможцями всеукраїнських і міжнародних олімпіад з фізики, астрономії та хімії і докладемо усіх зусиль, щоб попри негоду вони змогли безпечно повернутися з Австрії до України", – зазначили у заяві.
Як відомо, від масштабних повеней потерпають південний захід Польщі, схід Чехії та Нижня Австрія, відомо про щонайменш трьох загиблих.
У столиці Словаччини Братиславі рівень води на Дунаї наближається до 9-метрової позначки, деякі низинні райони вже підтоплені.
Угорщина також готується до "повені десятиліття", але очікують, що вона не поб’є рекорд 2013 року.
Негода вплинула на низку "європейських" рейсів "Укрзалізниці".