Через повені в Австрії застрягли українські учні-учасники міжнародних олімпіад

Через масштабні повені у Центральній Європі в Австрії застрягла група з майже 30 українських учнів, які їздили туди для участі у міжнародних олімпіадах, українські дипломати допомагають організувати їм безпечне повернення.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували від імені віртуальної представниці МЗС із консульських питань.

В МЗС уточнили, що у групі учнів, які не можуть повернутися з Австрії через негоду, – 27 осіб, їх супроводжують двоє керівників.

Консули підтримують контакт із супроводжуючими особами групи та забезпечили харчування для дітей і їхнє розселення в готель.

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"Посольства України в Австрії та Угорщині в координації між собою опрацьовують варіанти повернення дітей в Україну. Ми пишаємося нашими переможцями всеукраїнських і міжнародних олімпіад з фізики, астрономії та хімії і докладемо усіх зусиль, щоб попри негоду вони змогли безпечно повернутися з Австрії до України", – зазначили у заяві.

Як відомо, від масштабних повеней потерпають південний захід Польщі, схід Чехії та Нижня Австрія, відомо про щонайменш трьох загиблих.

У столиці Словаччини Братиславі рівень води на Дунаї наближається до 9-метрової позначки, деякі низинні райони вже підтоплені.

Угорщина також готується до "повені десятиліття", але очікують, що вона не поб’є рекорд 2013 року.

Негода вплинула на низку "європейських" рейсів "Укрзалізниці".