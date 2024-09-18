Повені у Польщі: на заході врятували солдатів США, яких віднесло течією

У Польщі, де в останні дні вирують повені, пожежники врятували двох військових США, яких віднесло течією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Інцидент трапився у місті Тшебень у Нижньосілезькому воєводстві, розповів у середу вранці заступник начальника поліції, суперінтендант Роман Кустер.

За його словами, двоє американських солдатів, повернувшись з відпустки, спробували перетнути заплаву річки Бубр, але їх віднесло течією.

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Вони пропливли близько 200 метрів, а потім, хапаючись за дерева, вибралися на берег уже за допомогою човна Державної служби охорони довкілля.

Військових передали безпосередньо їхньому командиру, який здійснював нагляд за ними, додав Кустер. Він наголосив, що подібні випадки є непоодинокими.

Служби закликали людей не наближатися до дамб та гідротехнічних споруд. На окремих ділянках діє повна заборона на пересування.

Раніше у середу уряд Польщі оголосив про податкові пільги для товарів та послуг, які надаються на благодійній основі постраждалим від повені мешканцям країни.

А прем’єр Дональд Туск пообіцяв, що держава протягом наступних 12 місяців гаситиме зобов’язання за житловими кредитами мешканців постраждалих міст.