Наводнения в Польше: на западе спасли солдат США, которых отнесло течением
В Польше, где в последние дни бушуют наводнения, пожарные спасли двух военных США, которых отнесло течением.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.
Инцидент произошел в городе Тшебень в Нижнесилезском воеводстве, рассказал в среду утром заместитель начальника полиции, суперинтендант Роман Кустер.
По его словам, двое американских солдат, вернувшись из отпуска, попытались пересечь пойму реки Бубр, но их отнесло течением.
Они проплыли около 200 метров, а затем, хватаясь за деревья, выбрались на берег уже с помощью лодки Государственной службы охраны окружающей среды.
Военных передали их непосредственному командиру, добавил Кустер. Он отметил, что подобные случаи – не редкость.
Службы призвали людей не приближаться к дамбам и гидротехническим сооружениям. На отдельных участках действует полный запрет на передвижение.
Ранее в среду правительство Польши объявило о налоговых льготах для товаров и услуг, которые предоставляются на благотворительной основе пострадавшим от наводнения жителям страны.
А премьер Дональд Туск пообещал, что государство в течение следующих 12 месяцев будет погашать обязательства по жилищным кредитам жителей пострадавших городов.