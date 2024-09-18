Наводнения в Польше: на западе спасли солдат США, которых отнесло течением

В Польше, где в последние дни бушуют наводнения, пожарные спасли двух военных США, которых отнесло течением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Инцидент произошел в городе Тшебень в Нижнесилезском воеводстве, рассказал в среду утром заместитель начальника полиции, суперинтендант Роман Кустер.

По его словам, двое американских солдат, вернувшись из отпуска, попытались пересечь пойму реки Бубр, но их отнесло течением.

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Они проплыли около 200 метров, а затем, хватаясь за деревья, выбрались на берег уже с помощью лодки Государственной службы охраны окружающей среды.

Военных передали их непосредственному командиру, добавил Кустер. Он отметил, что подобные случаи – не редкость.

Службы призвали людей не приближаться к дамбам и гидротехническим сооружениям. На отдельных участках действует полный запрет на передвижение.

Ранее в среду правительство Польши объявило о налоговых льготах для товаров и услуг, которые предоставляются на благотворительной основе пострадавшим от наводнения жителям страны.

А премьер Дональд Туск пообещал, что государство в течение следующих 12 месяцев будет погашать обязательства по жилищным кредитам жителей пострадавших городов.