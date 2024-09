Польща скасовує ПДВ на товари, які передають на користь постраждалих від повені

Уряд Польщі оголосив про податкові пільги для товарів та послуг, які надаються на благодійній основі постраждалим від повені мешканцям країни.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікував Мінфін Польщі.

У зв’язку з катастрофічними повенями на південному заході країни в уряді вирішили скасувати стягнення податку на додану вартість з товарів та послуг, які надаються і вже надані на благодійній основі на користь постраждалих.

Wprowadzamy 0% stawkę VAT dla darowizn towarów i usług przekazywanych na rzecz poszkodowanych wskutek powodzi we wrześniu 2024 r.



✅ Stawka 0% będzie stosowana do darowizn wszelkiego rodzaju towarów lub usług niezbędnych do wsparcia poszkodowanych.



✅ Preferencja dotyczy… pic.twitter.com/A3W8DOUnKH

Реклама: