Польща скасовує ПДВ на товари, які передають на користь постраждалих від повені

Уряд Польщі оголосив про податкові пільги для товарів та послуг, які надаються на благодійній основі постраждалим від повені мешканцям країни.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікував Мінфін Польщі.

У зв’язку з катастрофічними повенями на південному заході країни в уряді вирішили скасувати стягнення податку на додану вартість з товарів та послуг, які надаються і вже надані на благодійній основі на користь постраждалих.

Wprowadzamy 0% stawkę VAT dla darowizn towarów i usług przekazywanych na rzecz poszkodowanych wskutek powodzi we wrześniu 2024 r.



✅ Stawka 0% będzie stosowana do darowizn wszelkiego rodzaju towarów lub usług niezbędnych do wsparcia poszkodowanych.



✅ Preferencja dotyczy… pic.twitter.com/A3W8DOUnKH Реклама: September 18, 2024

Нововведення буде поширюватися на товари та послуги від бізнесу, надані після 12 вересня і до кінця року через офіційно зареєстровані благодійні фонди, органи місцевого самоврядування та охорони здоров’я, а також Держагентство зі стратегічних резервів.

Нульова ставка ПДВ може бути застосована для усіх видів товарів, як продукти харчування, спальники, постіль, одяг, та послуг на зразок оренди генераторів чи оренди житла.

"Точкою відліку" для податкової пільги обрали дату, коли на території країни почалися перші серйозні підтоплення.

Також прем’єр Дональд Туск пообіцяв, що держава протягом наступних 12 місяців гаситиме зобов’язання за житловими кредитами мешканців постраждалих міст.

Нагадаємо, у понеділок польський уряд вперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході, що постраждали від катастрофічної повені.