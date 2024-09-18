Президент Финляндии предлагает исключить Россию из Совета безопасности ООН

Реформа Совета безопасности ООН должна включать расширение его состава, отмену права вето для любого государства и исключение любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью для Reuters, передает "Европейская правда".

Стубб сказал, что присоединит свой голос к призывам к реформам на следующей неделе в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН, где будет обсуждаться состав Совета безопасности организации.

Он считает, что любой член организации, который ведет незаконную войну, "подобную той, которую Россия сейчас ведет в Украине", должен быть отстранен.

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Также президент Финляндии высказался относительно права на вето в Совете безопасности ООН.

"Ни одно государство не должно иметь права вето в Совете безопасности ООН", – акцентировал он.

Кроме этого, Стубб заявил, что предложит увеличить количество постоянных членов с пяти до десяти, добавив еще одного представителя Латинской Америки, двух представителей Африки и двух представителей Азии.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что разрешение Запада на дальнобойные удары по РФ вряд ли будет до Генассамблеи ООН.