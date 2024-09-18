ЗМІ: Європарламент може 1 листопада розпочати слухання кандидатів у єврокомісари

Слухання кандидатів у члени Європейської комісії нового складу в Європарламенті можуть розпочатися 1 листопада, але це залежить від багатьох обставин, зокрема від президентських виборів у США.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів у середу журналістам на брифінгу високопосадовець ЄС.

Співрозмовник назвав дату 1 листопада як орієнтовну для початку слухань в Європарламенті.



"У наших інтересах розпочати (слухання) якомога раніше. Але це може залежати від багатьох чинників, зокрема й зовнішніх, серед яких (президентські) вибори у США. Ми враховуємо цей фактор і стежимо (за розвитком подій)", – сказав співрозмовник.



Крім того, він додав, що терміни слухань також залежать від конкретних можливостей Європарламенту організувати їх.

У вівторок затверджена голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на сесії Європарламенту запропонувала структуру і склад виконавчої колегії ЄС із кандидатур, запропонованих урядами країн-членів. Далі Європарламент має провести слухання щодо кожного кандидата, перш ніж затвердити весь склад комісії загалом.

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Раніше стало відомо, що фон дер Ляєн чинила тиск на Європарламент з вимогою перенести слухання щодо майбутніх комісарів на жовтень, раніше, ніж було заплановано, щоб наступний склад Єврокомісії міг розпочати роботу 1 листопада.

Але також поширена думка, що комісія почне роботу не раніше початку грудня, особливо з огляду на складний графік роботи Європарламенту і тривалий процес слухань.