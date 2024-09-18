СМИ: Европарламент может 1 ноября начать слушания кандидатов в еврокомиссары

Слушания кандидатов в члены Европейской комиссии нового состава в Европарламенте могут начаться 1 ноября, но это зависит от многих обстоятельств, в частности от президентских выборов в США.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал в среду журналистам на брифинге высокопоставленный источник ЕС.

Собеседник назвал дату 1 ноября как ориентировочную для начала слушаний в Европарламенте.



"В наших интересах начать (слушания) как можно раньше. Но это может зависеть от многих факторов, в том числе и внешних, среди которых (президентские) выборы в США. Мы учитываем этот фактор и следим (за развитием событий)", – сказал собеседник.



Кроме того, он добавил, что сроки слушаний также зависят от конкретных возможностей Европарламента организовать их.

Во вторник утвержденная председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента предложила структуру и состав исполнительной коллегии ЕС из кандидатур, предложенных правительствами стран-членов. Далее Европарламент должен провести слушания по каждому кандидату, прежде чем утвердить весь состав комиссии в целом.

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Ранее стало известно, что фон дер Ляйен оказывала давление на Европарламент с требованием перенести слушания по будущим комиссарам на октябрь, раньше, чем было запланировано, чтобы следующий состав Еврокомиссии мог начать работу 1 ноября.

Но также распространено мнение, что комиссия начнет работу не раньше начала декабря, особенно учитывая сложный график работы Европарламента и длительный процесс слушаний.