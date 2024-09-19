Президент Румунії попросив створити центр навчання українських морських піхотинців

Президент Румунії Клаус Йоганніс звернувся до парламенту з проханням схвалити створення у країні навчального центру для підготовки українських морських піхотинців.

Про це повідомило видання Euractiv, передає "Європейська правда".

Йоганніс наголосив у листі до парламенту на необхідності посилення та диверсифікації підготовки українських військових.

Ця пропозиція була зроблена в рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яка керує механізмом, спрямованим на посилення морських спроможностей країни.

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Як зазначило видання, Румунія підтримуватиме підготовку української морської піхоти в межах наявних можливостей.

Внески міжнародної спільноти допоможуть підтримувати роботу центру, а Британія забезпечить повне фінансування на початковому етапі його розвитку.

Зазначається, що центр функціонуватиме протягом двох років за умови попереднього схвалення військовими партнерами.

Румунія також залишає за собою право відмовитися від своїх зобов’язань у будь-який момент тренувального процесу, додало видання.

Як відомо, 18 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибув з першим закордонним візитом до Румунії у рамках регіонального турне та зустрівся з румунською колегою Лумініцею Одобеску.

Під час зустрічі вони обговорили енергетичну стійкість, Чорноморську безпеку, військову допомогу.