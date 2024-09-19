Президент Румынии попросил создать центр обучения украинских морских пехотинцев

Президент Румынии Клаус Йоханнис обратился в парламент с просьбой одобрить создание в стране учебного центра для подготовки украинских морских пехотинцев.

Об этом сообщило издание Euractiv, передает "Европейская правда".

Йоханнис отметил в письме к парламенту необходимость усиления и диверсификации подготовки украинских военных.

Это предложение было сделано в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, которая руководит механизмом, направленным на усиление морских возможностей страны.

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Как отметило издание, Румыния будет поддерживать подготовку украинской морской пехоты в пределах имеющихся возможностей.

Взносы международного сообщества помогут поддерживать работу центра, а Великобритания обеспечит полное финансирование на начальном этапе его развития.

Отмечается, что центр будет функционировать в течение двух лет при условии предварительного одобрения военными партнерами.

Румыния также оставляет за собой право отказаться от своих обязательств в любой момент тренировочного процесса, добавило издание.

Как известно, 18 сентября министр иностранных дел Андрей Сибига прибыл с первым зарубежным визитом в Румынию в рамках регионального турне и встретился с румынской коллегой Луминицей Одобеску.

Во время встречи они обсудили энергетическую устойчивость, Черноморскую безопасность, военную помощь.